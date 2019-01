Uit de platenkast van Mauro: 'Drunks With Guns' van Drunks With Guns

‘Een artiestennaam is een must voor wie een carrière in de muziek ambieert. Het is daarom belangrijk om goed na te denken over de naam die je act krijgt.’ Zo staat te lezen op muziekbusiness.nl en gelijk hebben ze. Sommigen bedenken iets dat eens en voor altijd cool blijft klinken (Sun Ra, Black Sabbath, Lou & The Hollywood Bananas). Bij anderen is het de uitzonderlijke muziek die ervoor zorgt dat hun naam een blijvende mythische bijklank met zich meedraagt (The Beatles, Nirvana, Lou & The Hollywood Bananas).

Dikwijls is de naam beter dan de muziek, maar soms kom je iets tegen waarbij je zonder twijfel voelt dat het onmogelijk slecht kan zijn. Het was best een prijzig plaatje, zeldzaam ook, en voorbeluisteren kon niet. Maar komaan, een band die Drunks with Guns heet, dat kan toch nooit verkeerd lopen. En jawel, het bleek elke onbezonnen gegokte – helaas niet aan een nobel doel gegeven – euro waard. Mijn excuses hiervoor.

Maar is een blije mens soms geen zegen voor zijn omgeving? Of een toonbeeld van gemoedsrust en naastenliefde? Dat heet dan gelukkig zijn, een rioolput die plots opengaat met ‘Punched in the Head’ op de A-kant van deze glorieuze single. Nog het best te omschrijven als kotsrock. Hoe ze het klaarspeelden weet ik niet, maar zelfs de instrumenten lijken pure gal te projectielbraken. Respect afgedwongen bij dezen. En wat wij hiervan terloops leren, is dat een goede artiestennaam eveneens een must kan zijn voor muzikanten die geen carrière in de muziek ambiëren.