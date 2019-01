Peter De Roover, N-VA-fractieleider: 'Als we de bedrijfswagens schrappen, zal de zeespiegel geen millimeter minder stijgen'

De Roover - "Theo heeft die mensen uit een zeer hachelijke oorlogssituatie bevrijd. De beulen van IS stonden voor de poort. Omdat we hen niet allemaal konden redden, moesten we selecteren.» En volgens Bart De Wever was het redden van die christen Syriërs "een daad van absolute goedheid". Sta mij toe dat ik dat even in het belachelijke trek! Als die mensen zo in gevaar waren was het de taak van onze overheid om die mensen uit die penibele situatie te gaan redden en naar hier te brengen. Waarom moesten die mensen grof geld betalen en hun levens in handen leggen van sjoemelaars en mensensmokkelaars om naar hier te sukkelen? Aan die "absolute goedheid" van Theo Francken en de N-VA zijn blijkbaar grenzen en er hing een prijskaartje aan vast.