'Los het op,' zei Tom Lenaerts. Maar in een democratie verschillen we van mening. Wie dat niet wil, pleit eigenlijk voor een dictatuur'

‘In deze kamer is de voorbije vier jaar veel gevloekt,’ zegt Peter De Roover wanneer hij ons verwelkomt in zijn bureau in het parlement. Hij vertelt over een avond tijdens de Marrakesh-crisis waarop hij hier samen met Theo Francken en Jan Jambon vergaderde, ‘terwijl we met botte messen een slechte pizza trachtten te snijden. De vergelijking met de tekst van het migratiepact laat ik voor uw rekening.’

Hij plant zich in een zetel onder een reusachtige kaart van het Midden-Oosten.Die komt uit het Antwerpse Scheppersinstituut, waar hij lesgaf tot hij in 2014 in de politiek stapte.

Peter De Roover «Ik ben dol op landkaarten. Thuis was geen enkele muur groot genoeg om ze op te hangen. Daarom heb ik ze naar hier gebracht, in mijn kleine Fiat. De helft van het Midden-Oosten hing uit het raam.»

HUMO Theo Francken kreeg de voorbije dagen veel kritiek. Als staatssecretaris reikte hij humanitaire visa uit aan Syrische christenen. Daarbij zou een tussenpersoon, N-VA’er Melikan Kucam, zich verrijkt hebben. Hoe beschadigd is hij?