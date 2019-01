Sebastian Koch: 'Ik verhuis liever niet naar Hollywood'

In ‘Werk ohne Autor’ , dat is genomineerd voor een Oscar voor Beste Buitenlandse Film, speelt Sebastian Koch (56), bekend van ‘Das Leben der Anderen’ , professor Seeband, een gynaecoloog die gehandicapten heeft gesteriliseerd voor de nazi’s en nog meer misdaden op zijn geweten heeft. Het is niet voor het eerst dat Koch een nazi-uniform aantrekt: in ‘Speer und er’ was hij rijksarchitect Albert Speer en in Paul Verhoeven s ‘Zwartboek’ kroop hij in de huid van SS-Hauptsturmführer Ludwig Müntze .

'Werk ohne Autor' is vanaf 6 februari te zien in de zalen

Sebastian Koch «Waarom ik weer een nazi wilde spelen? Ik vraag me dat elke keer af. En toch heb ik het gevoel dat ik niet in herhaling val. Professor Seeband is meer dan een nazi. Hij is een briljante wetenschapper die neerkijkt op mensen die niet van zijn niveau zijn. Hij duldt geen zwakke mensen om zich heen. Daarom heeft hij zo’n ingewikkelde relatie met zijn schoonzoon, die kunstschilder wil worden. Hij kleineert hem op alle mogelijke manieren.»

– Onsympathieke figuren spelen lijkt je wonderwel af te gaan.

Koch «Voor een acteur is een slechterik het dankbaarst om te spelen. Het zijn meestal intrigerende mensen die de kijkers niet snel loslaten. Dat geldt ook voor mij: Seeband spookt nog altijd door mijn hoofd. Maar mijn carrière is niet gebouwd op nazi’s, hè (lacht). Ik heb ook al de schrijver Klaus Mann en de miljardair Richard Oetker gespeeld (de baas van het voedingsbedrijf Dr. Oetker, die werd ontvoerd, red.).»

– Je belangrijkste rol blijft ongetwijfeld die in de met een Oscar bekroonde film ‘Das Leben der Anderen’.

Koch (knikt) «Die heeft zonder meer de deur naar Hollywood geopend. Opeens kreeg ik aanbiedingen om met Bruce Willis in ‘A Good Day to Die Hard’ te spelen, en om met Steven Spielberg en Tom Hanks te werken in ‘Bridge of Spies’. Het zijn fraaie rollen, maar ik laat mijn carrière niet domineren door grootschalige films. Ik ben niet te beroerd om ook in meer bescheiden producties te spelen, het liefst van Duitse makelij. Ik zal dus niet snel naar Hollywood verhuizen, zeker niet nu daar een president als Donald Trump aan de macht is. De sfeer in dat land bevalt mij totaal niet.»

