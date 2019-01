Sebastian Koch: 'Ik verhuis liever niet naar Hollywood'

In ‘Werk ohne Autor’, dat is genomineerd voor een Oscar voor Beste Buitenlandse Film, speelt Sebastian Koch (56), bekend van ‘Das Leben der Anderen’, professor Seeband, een gynaecoloog die gehandicapten heeft gesteriliseerd voor de nazi’s en nog meer misdaden op zijn geweten heeft. Het is niet voor het eerst dat Koch een nazi-uniform aantrekt: in ‘Speer und er’ was hij rijksarchitect Albert Speer en in Paul Verhoevens ‘Zwartboek’ kroop hij in de huid van SS-Hauptsturmführer Ludwig Müntze.