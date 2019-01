Na ‘Strafpleiters’ zit Gilles De Coster de misdaad nog dichter op het vel. In ‘Misdaaddokters’ praat hij met wetsdokters en gerechtspsychiaters over de zware criminaliteit in ons land. Want wat u in Amerikaanse misdaadseries ziet, speelt zich evengoed onder uw kerktoren af. ‘Op de plaats delict zag hij na een halfuur dat er nog iemand achter het gordijn stond, namelijk de dader.’