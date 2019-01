De raadselachtige dood van Ivana Smit, het Belgisch-Nederlandse topmodel dat in Maleisië uit een woontoren viel

'Was Ivana minder mooi geweest, dan had ze vandaag nog geleefd'

Het eerste wat opvalt in de huiskamer, is de foto van Ivana, die een hele muur vult. De hartvormige urne met haar as staat op het buffet. Het is donker en stil in het huis van de ouders van Ivana Smit in het Limburgse Peer, waar we haar oom Fred Agenjo Weinhold ontmoeten. Ivana’s moeder Karin heeft zich in de keuken teruggetrokken en zal daar tijdens het hele interview blijven zitten. Ze is na de dood van haar dochter in zichzelf gekeerd en niet in staat om over haar verdriet te praten. Ivana’s vader Marcel laat zich ook niet zien. De raadsels rond de dood van zijn dochter hebben hem al twee hartinfarcten bezorgd. Elke keer als hij erover praat, windt hij zich vreselijk op en gaat zijn bloeddruk de hoogte in. Dat moet hij vermijden, op doktersadvies. Het is oom Fred die voor hen de zaak opvolgt, het onderzoek in Maleisië met arendsogen bestudeert en ons vandaag te woord staat in het huis waar Ivana haar tienerjaren heeft doorgebracht, en waar alles verstild lijkt. Alleen het hondje van Ivana, Skittles, zorgt voor wat leven in de tuin.

'Opa Hendrik (op de foto naast Ivana) stond 24 uur per dag klaar om haar naar alle cursussen te brengen. Ze was zijn project, hij steunde haar in alles. En zij vond het heerlijk'

Fred Agenjo «Mijn vrouw en ik hebben geen kinderen. Ik beschouwde Ivana als mijn eigen dochter. We hebben altijd in het huis hiernaast gewoond, en we zijn haar zeker twintig keer gaan opzoeken toen ze in Maleisië opgroeide. Daarom wil ik alles doen om gerechtigheid voor haar te krijgen.»

In de ochtend van 7 december 2017 valt het 18-jarige fotomodel Ivana Smit van het balkon van de twintigste verdieping van een woontoren in Kuala Lumpur. Daar is ze na een wilde nacht feesten bij een schatrijk Amerikaans koppel beland, Alex en Luna Johnson, twee bekende gezichten in het uitgaansleven van de Maleisische hoofdstad. Een paar uur later wordt het levenloze naakte lichaam van Ivana 42 meter lager ontdekt op het balkon van de zesde verdieping, met een cocktail van drugs en alcohol in het bloed. ‘Een ongeval,’ oordeelt de Maleisische politie snel, ‘of zelfmoord.’