Otto-Jan Ham: 'In mijn diepste binnenste ben ik een leegloper'

‘Even goede vrienden’, vanaf 9 februari. Speeldata en tickets: evengoedevrienden.be

Terwijl andere BV’s het gewoon druk-druk-druk hebben, heeft Otto-Jan Ham het dezer dagen drúk-druk-druk-druk. Naast de opnames voor ‘De Campus Cup’, ‘Het brein’ en ‘Hotel Römantiek’ (respectievelijk twee Canvas-programma’s en een VIER-vehikel) wordt hij op de MIA’s verwacht, waar hij de Sector Awards zal uitreiken. En dan zit hij ook nog eens midden in de try-outs van ‘Even goede vrienden’, zijn eerste volwaardige onemanshow.

Otto-Jan Ham «Toen ik besloot om te stoppen met ‘De ideale wereld’, alweer een hele poos geleden, dacht ik: ‘Hèhè. Eindelijk ga ik wat tijd over hebben om aan mijn theatervoorstelling te werken’ – ik speel al lang met dat idee. Dat was fout gedacht: ’t is meten en passen om alles in m’n agenda gepropt te krijgen. Maar bon, het lukt nét. Ook al omdat ik het merendeel van mijn ideeën heb gekregen terwijl ik de hond uitliet, onze Julia. Dus als Woestijnvis meeleest: ik doe dit allemaal buiten de uren (grijnst).»

HUMO ‘Er doen al jaren enkele zeer hardnekkige geruchten de ronde over Otto-Jan Ham,’ lees ik op de website van ‘Even goede vrienden’. ‘De meeste daarvan zijn absoluut waar.’ Noem er eens eentje?

Ham «Als het voor jou ook goed is, zal ik je een gerucht vertellen dat níét waar is. Ik heb lang de gewoonte gehad om leugens te vertellen, omdat ik het geestig vond om te zien hoelang ik dat volhield. »Zo heb ik mijn toenmalige baas bij Studio Brussel ooit wijsgemaakt dat ik een onenightstand had gehad met niemand minder dan Nelly Furtado. Klopt niet – het was iemand uit haar entourage – maar dat gerucht heeft jarenlang standgehouden.

»Het beeld dat veel mensen van mij hebben, strookt niet met wie ik in werkelijkheid ben. In ‘Even goede vrienden’ speel ik met dat gegeven: het idee is dat ik daadwerkelijk bevriend raak met alle mensen die mij dénken te kennen, zodat ze erachter komen wie ik echt ben.»

HUMO Welk verkeerd beeld hebben de mensen dan van jou?

Ham «Het beeld dat ik zelf gecultiveerd heb, vooral in de jaren dat ik nog voor StuBru werkte: dat van een pinten drinkende, om het even wat uit zijn botten slaande leegloper. Voor een groot stuk klopt dat beeld ook, daar moeten we eerlijk in zijn.

’t Is te zeggen: in mijn diepste binnenste bén ik een leegloper, alleen weiger ik al mijn hele volwassen leven om daaraan toe te geven. In de praktijk ben ik dus niet degene die ik theoretisch gezien wél ben.»

HUMO Première op zaterdag 9 februari?

Ham «Ja, in Ternat, waar ik vandaan kom. De mensen van het plaatselijke culturele centrum hebben me goed geholpen met de praktische organisatie van de show, iets waarmee ik als debutant nog geen ervaring heb. Vandaar dus dat ik bij hen in première ga.»

HUMO In het legendarische CC De Ploter.

Ham «If you can make it there, you can make it anywhere. Ik hoef geen Sportpaleis uit te verkopen, CC De Ploter zal wel volstaan.»