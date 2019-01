Terwijl andere BV’s het gewoon druk-druk-druk hebben, heeft Otto-Jan Ham het dezer dagen drúk-druk-druk-druk. Naast de opnames voor ‘De Campus Cup’, ‘Het brein’ en ‘Hotel Römantiek’ (respectievelijk twee Canvas-programma’s en een VIER-vehikel) wordt hij op de MIA’s verwacht, waar hij de Sector Awards zal uitreiken. En dan zit hij ook nog eens midden in de try-outs van ‘Even goede vrienden’, zijn eerste volwaardige onemanshow.

Otto-Jan Ham «Toen ik besloot om te stoppen met ‘De ideale wereld’, alweer een hele poos geleden, dacht ik: ‘Hèhè. Eindelijk ga ik wat tijd over hebben om aan mijn theatervoorstelling te werken’ – ik speel al lang met dat idee. Dat was fout gedacht: ’t is meten en passen om alles in m’n agenda gepropt te krijgen. Maar bon, het lukt nét. Ook al omdat ik het merendeel van mijn ideeën heb gekregen terwijl ik de hond uitliet, onze Julia. Dus als Woestijnvis meeleest: ik doe dit allemaal buiten de uren (grijnst).»

HUMO ‘Er doen al jaren enkele zeer hardnekkige geruchten de ronde over Otto-Jan Ham,’ lees ik op de website van ‘Even goede vrienden’. ‘De meeste daarvan zijn absoluut waar.’ Noem er eens eentje?