Tweeling Anuna & Luka De Wever (17): 'Onverschilligheid is de grootste kwaal van onze maatschappij'

'De politici begrijpen niet hoe dringend het is. De deadline is nú'

Anuna’s leven staat op z’n kop, en daar ondervindt de rest van het gezin ook de gevolgen van: moeder Katrien Van der Heyden, schrijfster en genderexperte, heeft zich uit noodzaak tot Anuna’s manager ontpopt, om alle interview-aanvragen in goede banen te leiden. Tweelingzus Luka probeert al drie weken te gaan lunchen met haar populaire evenbeeld, zonder succes.

In de woonkamer prijkt Marc Reynebeaus lovende column over Anuna en medeoprichtster Kyra Gantois ingekaderd op de piano, al had dat evengoed een artikel uit The New York Times of The Washington Post kunnen zijn, want Youth for Climate kan rekenen op internationale media-aandacht.

HUMO Brengt dat allemaal niet ongelofelijk veel druk met zich mee?

ANUNA DE WEVER «Ik ben vooral blij dat ons initiatief zoveel in de media komt en dat het leeft bij de burgers.»

HUMO Dat is duidelijk: 35.000 betogers is een gigantisch succes. Hoe voel je je daarbij?

ANUNA «Super! Er werd de afgelopen drie weken meer over het klimaat gepraat dan in het hele jaar 2018! Het bewijst dat iedereen zich zorgen maakt. En dat we er écht iets aan kunnen doen, samen.

»Maar ik voel wel enige druk, ja. Ik moet uitkijken dat ik niks fouts zeg. Want hoewel ik nog maar 17 ben, word ik erop afgerekend als ik iets zeg wat niet helemaal klopt. Ik lees de negatieve reacties niet, maar ik heb gehoord dat er memes over mij de ronde doen. Dingen die ik heb gezegd worden dan uit hun context gerukt en bij mijn foto geplaatst om mij als een idioot af te schilderen.»

LUKA DE WEVER «In de groepschat met de andere leerlingen worden weleens screenshots van negatieve reacties over mijn zus gedeeld.