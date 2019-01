Laatste loodjes: 'De engel Charlotte'

Nu mijn werkdagen geteld zijn, tekent het sluitstuk van mijn leven zich al af. Wat staat me nog te doen? Me met geliefden en boeken van papier verschansen in wat er nog van de analoge wereld rest, lijkt me wel wat.

Me onthouden van openbare meningen zie ik ook wel zitten – op enquêteformulieren leek ‘geen mening’ me altijd al een mooie optie. En niet te vergeten: me losmaken van de televisie, met het oog op een nieuw uitzicht – misschien een zomers panorama met bomen waar de wind in buitelt. Luchtacrobatiek van zwaluwen aan de blauwe hemel sla ik ook niet af.

Maar voor het zover is, wil ik in de gauwte nog een vrouw uit de eindeloze beeldenstroom opvissen. Ze heet Charlotte Caspers en is kunstschilder, kunsthistorica en restauratrice, een Nederlandse theologendochter die in Gent geboren is. In ‘Het geheim van de meester’ (dinsdagavond, NPO 2) reconstrueert ze met meesterhand en met bloedstollende accuratesse hoogtepunten uit de schilderkunst, met inbegrip van alle sporen die de sleetse tijd op die kunstwerken heeft achtergelaten.

Laatst drong ze diep tot ‘Madonna bij de fontein’ van Jan van Eyck door. Haar meditatieve concentratie, alsof ze de eeuwen doorschouwt, is aandoenlijk: er spreekt totale overgave en toewijding uit. Voorts kan ze bogen op het vakmanschap van iemand die een scherpe en dwingende voorstelling van perfectie heeft. Charlotte Caspers op de vingers kijken is op zich al een schoonheidservaring. En ze is ook nog eens ongewoon bescheiden. Ze zou voor een engel kunnen doorgaan.

Over metafysica gesproken: doen er al moppen de ronde die beginnen met ‘Etienne Vermeersch kwam bij Sint-Pieter’?

Rudy Vandendaele