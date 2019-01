Weinig groepen zouden dat overleefd hebben, maar kijk: nu donderdag komt Massive Attack naar Paleis 12 in Brussel om samen met u de 21ste verjaardag van hun derde plaat ‘Mezzanine’ te vieren. Over spinnen, kruisbogen en spuitbussen: Humo sprak met 3D van Massive Attack.

Het komt minder vaak voor dan omgekeerd: ‘Mezzanine’ klinkt in 2019 nog even fris als in 1998. Dat maakt van de nieuwe remastering – besteld voor de reissue die in april uitkomt – eigenlijk weggesmeten geld. ‘Mezzanine’ was de Massive Attack-plaat waarop de gitaar haar intrede maakte in de groepssound. Iedereen kent ‘Teardrop’, maar er staat ook proto-mumble rap op (‘Risingson’), een masterclass in crescendo (‘Angel’), een oergezellige lap reggae (‘(Exchange)’) en een vertelling over de buurman from hell (‘Man Next Door’) – die laatste drie met de in koninginnenbrij gedipte stem van Horace Andy.

Op het meesterwerk ‘Mezzanine’ staat geen noot te veel of te weinig, en toch heeft het weinig gescheeld of de plaat klonk helemaal anders. Omdat de toenmalige drie kernleden van de groep – Mushroom, Daddy G en 3D, artiestennamen van respectievelijk Andrew Vowles, Grant Marshall en Robert Del Naja – elkaar niet meer konden luchten, zijn veel beslissingen naar verluidt genomen om dwars te liggen. En veel hing af van het toeval. ‘Angel’ was, tot net voor ze de studio indoken, nog gewoon een cover van ‘Straight to Hell’ van The Clash. En als Mushroom had mogen kiezen, zou het tijdloze ‘Teardrop’ ingezongen zijn geweest door godbetert Madonna. Het is Cocteau Twins-frontvrouw Elizabeth (Liz) Fraser geworden: zij schreef ook de tekst, en het is een slecht bewaard geheim dat die in bedekte termen gaat over haar ex-vriend Jeff Buckley, die een jaar eerder was verdronken in een zijtak van de Mississippirivier.