Weinig groepen zouden dat overleefd hebben, maar kijk: nu donderdag komt Massive Attack naar Paleis 12 in Brussel om samen met u de 21ste verjaardag van hun derde plaat ‘Mezzanine’ te vieren. Over spinnen, kruisbogen en spuitbussen: Humo sprak met 3D van Massive Attack.

Het komt minder vaak voor dan omgekeerd: ‘Mezzanine’ klinkt in 2019 nog even fris als in 1998. Dat maakt van de nieuwe remastering – besteld voor de reissue die in april uitkomt – eigenlijk weggesmeten geld. ‘Mezzanine’ was de Massive Attack-plaat waarop de gitaar haar intrede maakte in de groepssound. Iedereen kent ‘Teardrop’, maar er staat ook proto-mumble rap op (‘Risingson’), een masterclass in crescendo (‘Angel’), een oergezellige lap reggae (‘(Exchange)’) en een vertelling over de buurman from hell (‘Man Next Door’) – die laatste drie met de in koninginnenbrij gedipte stem van Horace Andy.