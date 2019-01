De allerbeste én allerslechtste Netflix Original Movies

Ooit werd Netflix de doodgraver van de cinema genoemd door filmmakers als Steven Spielberg en Christopher Nolan. Die tijd is voorbij: nu de Netflix-film ‘Roma’ tien Oscarnominaties heeft binnengehaald, lijkt het erop dat Hollywood de streamingreus definitief in de armen heeft gesloten.

Voor ons het ideale moment om de catalogus van Netflix Original Movies te doorploegen. Wat zijn de absolute aanraders? En om welke films zapt u maar beter in een grote boog heen? Ziehier de resultaten van de meest doorgedreven bingewatch aller tijden!

DE ALLEREERSTE: BEASTS OF NO NATION

Voor diegenen onder u die nog via een metershoge dakantenne naar de beeldbuis kijken (Dag grootje!): een Netflix Original Movie is een film die voor en door Netflix werd ontwikkeld. Ze komen doorgaans niet uit in de bioscoopzalen, maar kunnen door de 137 miljoen abonnees ongelimiteerd worden gestreamd naar hun eigen flatscreen, laptop, smartphone of tablet (jammer voor grootje: de dakantenne zal geen Netflix oppikken). Slechts héél uitzonderlijk gebeurt het dat een Netflix Original Movie ook in een beperkt aantal cinemazalen uitkomt: ‘Roma’ is momenteel nog steeds te zien in enkele Vlaamse bioscopen.

In 2015 was het de bedoeling dat ook ‘Beasts of No Nation’, de allereerste Netflix Original Movie, simultaan in de bioscopen en online zou worden uitgebracht, maar de streamingdienst stootte onmiddellijk op een boycot van de vier grootste Amerikaanse bioscoopketens: het begin van een erg gespannen verhouding. ‘Beasts of No Nation’, het verhaal van een kleine jongen die in een niet nader genoemd Afrikaans land als kindsoldaat wordt ingezet, mocht overigens een verrassing van formaat worden genoemd: de eerste Netflix Original Movie was immers geen publieksvriendelijke crowdpleaser, maar een snoeihard, knap gefotografeerd drama dat er dieper inhakt dan het gros van de bioscoopfilms.

DE BOEIENDSTE: GERALD’S GAME