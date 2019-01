We ontmoeten Maria Aljochina in Amsterdam, maar eigenlijk mocht ze hier niet zijn. Ze mag Rusland niet verlaten: de medeoprichtster van Pussy Riot kreeg een nieuwe taakstraf omdat ze het honderdjarige bestaan van de Russische geheime dienst had opgeluisterd door een feestelijk spandoek uit te rollen voor het hoofdgebouw. De tekst: ‘Gefeliciteerd, beulen!’

Maar ook na anderhalf jaar in een berucht strafkamp heeft de 30-jarige Aljochina de kunst van het activisme niet verleerd. Met plezier lapt ze het reisverbod aan haar laars: voor een vakantie in India én voor een tournee die haar langs theaters in tal van Europese landen zal brengen. De tour is volgens Aljochina een ‘luide versie’ van ‘Riot Days’, haar persoonlijke en onthullende verslag over haar arrestatie, haar proces en vooral haar tijd in de gevangenis. Zelfs daar, in het strafkamp, vocht ze onbevreesd voor haar rechten en die van haar medegevangenen. Zo regelde ze sjaals tegen de winterkou, loonsverhoging voor het naaiwerk en het ontslag van zeker acht stelende bewakers.