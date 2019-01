Marco Pantani, 15 jaar na de overdosis cocaïne: een moeder op zoek naar de waarheid

Vijftien jaar geleden, op 14 februari 2004, stierf Marco Pantani op 34-jarige leeftijd in een hotelkamer in Rimini. De wielerheld die ooit hoge bergtoppen had gescheerd, was aan lagerwal geraakt na een dopingschorsing. Officiële doodsoorzaak: een overdosis cocaïne. Of toch niet? Na de dood van haar zoon nam Tonina Pantani een drastisch besluit. Ze sloot de broodjeszaak waar ze zich twintig jaar lang had uitgesloofd en schoolde zich om tot privédetective. Tot haar laatste snik wil ze uitzoeken hoe haar zoon is gestorven. ‘Elke ochtend ga ik naar het kerkhof, en elke avond lig ik in mijn bed te piekeren.’