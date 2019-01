Ruth Becquart in 'Over water' en 'Gent West': 'Nu ik 42 ben, krijg ik voor het eerst te horen: 'Je ziet er nog goed uit voor je leeftijd'

'Als je als vrouw over je loon klaagt, krijg je meestal te horen: 'Mannen onderhandelen beter''

Ruth Becquart (42), Rudy voor intimi, speelt de perfide advocate Benedicte De Pelsmaecker in ‘Over water’ op Eén, een vrouw die met ijzige hartstocht bijdraagt tot de gestage ontsporing van het uitgetreden tv-verschijnsel John Beckers. En in de bajesserie ‘Gent West’ op VIER leent de actrice haar lichaam en voorstellingsvermogen aan de even radeloze als wraakzuchtige Veronique Dockx. Allemaal leuke dingen voor de mensen.

Zou Rudy Becquart, een afgewerkt product van de klassieke humaniora, gestaald in dode talen, Latijn én Grieks, al eens aan haar beroepskeuze hebben getwijfeld?

Ruth Becquart «Neen. Toen ik 14 was, wist ik al zeker dat ik later toneel zou spelen. Ik twijfel aan mijn kunnen – ben ik wel goed genoeg? – maar nooit aan mijn beroep. Ik was een teruggetrokken, introvert kind dat boeken las. Ik hield van de verbeeldingswereld: ik dook altijd helemaal onder in een boek, ik belééfde het verhaal, en daaruit is het verlangen om als personage uit een boek te treden ontstaan – het verlangen naar toneelspelen. Dat is voor mij het summum van genot: de specifieke concentratie die je ervoor nodig hebt, vervult me volledig. In het dagelijkse leven heb ik vaak het gevoel dat ik tekortschiet, maar als ik acteer, in dat magische hier en nu, heb ik er geen last van. En de tijd staat stil in die andere realiteit – mijn tijdsbeleving is dan in ieder geval anders.