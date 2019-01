Ruth Becquart, advocaat in 'Over water' en gedetineerde in 'Gent West': 'Mijn hoofd zit altijd zó vol'

In haar woning naast de Mehmet Akif Camii-moskee in Antwerpen zegt de actrice Ruth Becquart dat ze in haar vriendenkring als Rudy bekendstaat. Eindelijk kan uw geteisterde verslaggever even denken dat hij niet alleen is. Om dit troostrijke moment niet te bederven, durft hij haar niet te vragen of de eindletter van haar roepnaam onder vrienden nu een y of een i is. Een wereld van verschil volgens de soort kenners dat uw verslaggever, die zelf op een y doodloopt, maar al te graag als onbevoegden wegzet.