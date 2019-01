MNM-seksuologe Lotte Vanwezemael kijkt naar 'Sex Education'. 'Het wordt pas problematisch als je niet meer zonder erectie voorbij watermeloenen kunt lopen'

'Ik heb ooit iemand gehad die opgewonden raakte van zweetvoeten' ... geeft Lotte mee, alsof ze het hoorde donderen in Keulen. En dat voor een 'moderne' seksuologe... Excuseer, voetfetijisme (en ook de geur!) is één van de meest verspreide fetijismes. Wellicht honderduizenden in de Benelux die hiervan opgewonden raken. Het is niet omdat deze voorkeur (nog steeds!) als een parafilie binnen de DSM-gids staat, dat dit iets raars zou zijn, integendeel ... de *miljoenen* (!) websites wereldwijd bewijzen toch dat voetfetish wel degelijk na geslachtsorganen het meest (stiekem) aanbeden lichaamsdeel blijken te zijn. Typ binnen een zoekmachine of Youtube 'sexy feet' en verander je wereldbeeld. Geschrokken van het aantal resultaten? Dat is nog maar het topje van de ijsberg aangaande voorkeur voor voeten in al zijn facetten. Anders zal je eerder een seksuologe 'van m'n voeten' blijken (pun intended?). Niet voor niets pleiten al heel wat toppschychiaters en andere autoriteiten om deze voorkeur van de parafilielijst te verwijderen. Ook vanuit psychologisch oogpunt zijn er massa's verklaringen te lezen, gaande van de vorm (vulva indien 2 voeten aansluitend tegen elkaar) tot geur (feromonen), dominantie, etc, etc ... Dus waarom je onkunde tonen maken door dit te stigmatiseren en het voor zovelen moeilijk bespreekbaar te maken? Als je hier nooit eerder van hoorde of las, dan ontbreekt er een behoorlijk stuk in je puzzel van het seksuele wereldbeeld. Zelfs Freud had het destijds hieromtrent wel correct...