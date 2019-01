MNM-seksuologe Lotte Vanwezemael kijkt naar 'Sex Education'. 'Het wordt pas problematisch als je niet meer zonder erectie voorbij watermeloenen kunt lopen'

Tegen betaling verlossen ze medestudenten van impotentie, braakneigingen bij het pijpen of angst voor het nachtlampje bij het vrijen. Herkenbare problemen voor de jeugd van tegenwoordig? MNM-seksuologe Lotte Vanwezemael (27), Seksuolotte voor de vrienden: ‘Ik heb ooit iemand over de vloer gehad die opgewonden raakte van zweetvoeten.’

HUMO Wat vind je van ‘Sex Education’?

Lotte VANWEZEMAEL «Soms is het wat bij de haren getrokken – ik ken geen enkele school waar op de speelplaats non-stop wordt gevreeën – maar het is wel herkenbaar dat jongeren moeilijk seksuele problemen durven aan te kaarten.»

HUMO Adam, de zoon van de schooldirecteur, faket een orgasme omdat hij niet kan klaarkomen. Je zou denken dat alles op die leeftijd naar behoren functioneert.

VANWEZEMAEL «Erectie- of orgasmeproblemen komen vaker voor bij jonge mannen dan we denken. Niet zelden speelt porno daar een rol in. Wie zich spiegelt aan een acteur die een halfuur doorgaat, legt zichzelf enorm veel druk op. Als jongeren dat onwerkelijke seksbeeld gaan idealiseren, leggen ze de lat in hun eigen seksleven erg hoog.»