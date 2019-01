Sally Rooney (27), schrijfster van de Snapchat-generatie: 'Mijn eigen leven is niet zo interessant, ik verzin liever personages'

Rooney kleedt haar personages letterlijk én figuurlijk uit: ze schrijft over de eerste seksuele ervaringen van jongeren en legt hun psychologie op meesterlijke wijze bloot. ‘Ik vind het interessant om te zien hoe sekse en klasse een invloed hebben op de kleinste interacties tussen mensen.’

Sally Rooney is groot in Dublin. Of toch bijna. Het meisje dat een toeristische rondleiding door de gebouwen van Trinity College verzorgt, de universiteit waar Rooney studeerde, wijst wel enthousiast de studentenkamer van Oscar Wilde aan, maar kan de naam Rooney niet meteen plaatsen. Maar in een bushokje hangt haar hoofd wel op een poster, en in de boekhandel ligt ‘Normal People’ in hoge stapels uitgestald.

Ook in Engeland doet Rooney het goed. ‘Jazeker, we hebben Sally Rooney op voorraad!’ prijkte op affiches in Londense etalages nadat Rooney onlangs, als jongste auteur ooit, de belangrijke Costa Novel Award had gewonnen. In een half jaar tijd verkocht ze 20.000 exemplaren van ‘Normal People’ in eigen land, en 80.000 exemplaren in Engeland.