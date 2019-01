Hoe moet het verder met StuBru?

Life is music. Maar het leven, zoals dat gaat, kent hoogtes en laagtes. Zo ook luistercijfers. Toen vorige zomer bleek dat Studio Brussel radio maakte voor een krimpend publiek, en de zender na Radio 2 en Qmusic ook al MNM moest laten voorgaan, klonk zenderbaas Jan Van Biesen sussend: ‘Wij zijn niet in paniek.’ Een halfjaar later wordt Studio Brussel grondig vernieuwd.

HUMO Dan toch een beetje paniek?

Jan Van Biesen «Helemaal niet, dat was ook niet nodig: als we naar de cijfers van heel 2018 kijken, kunnen we niet anders dan tevreden zijn. Online hebben we zelfs nooit eerder zoveel mensen bereikt.

»De veranderingen zijn het gevolg van een paar kritische vragen die we onszelf gesteld hebben: hoe kunnen we het nog beter doen, en hoe kunnen we relevant blijven. Paniek was er niet mee gemoeid, wel bezorgdheid: we moesten ons wapenen voor de toekomst, in een medialandschap dat constant verandert, met de Netflixen, Spotify’s en YouTubes van deze wereld. Zo zijn we bij deze reboot uitgekomen – want zo willen we het wel noemen.

»Sommigen hebben het over een transformatie, maar na een transformatie ben je aan het einde jezelf niet meer. Dat is niet de bedoeling: ons DNA blijft hetzelfde. Het moet net méér Studio Brussel worden in plaats van minder.»

HUMO Wel onherkenbaar is het nieuwe logo, dat al voorgesteld werd.