Michel Wuyts blikt vooruit op het WK Veldrijden: 'Zelfs een wereldtitel kan alle frustraties van Van Aert niet helemaal uitwissen'

'Wat Van der Poel doet, heb ik nooit eerder gezien. Hij verenigt álle kwaliteiten van álle toppers die ik ooit zag'

HUMO Hij wordt dus wereldkampioen?

Michel Wuyts «Ja.»

HUMO Daar hoef je niet over na te denken?

Wuyts «Neen. Al blijft het natuurlijk een waagstuk. Op het BK wint de favoriet acht keer op de tien, op het WK is dat maar twee à drie keer. De jongste dertig jaar winnen de grote WK-favorieten vooral níét. Maar Van der Poel gaat tegen die regel in. Vorig seizoen kon Wout van Aert nog af en toe met hem wedijveren, nu niet meer. Als Van der Poel zegt: ‘Ik ben weg’, is hij weg.

»Kijk, als ik Van der Poel bezig zie, zie ik de perfectie. Zijn enige schoonheidsfoutjes zijn het gevolg van de risico’s die hij in zijn rijstijl legt: hij scheert weleens rakelings langs paaltjes. Het zou me verbazen mochten we de beste Van Aert niet zien op het WK, maar ik verwacht dat Van der Poel nog beter zal zijn.»

HUMO Wat vind je van de stelling dat Van Aert zich een heel cross-seizoen gespaard zou hebben om klaar te zijn voor het voorjaar op de weg?