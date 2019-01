Als komende zondag op het WK veldrijden in het Deense Bogense de logica een béétje gerespecteerd wordt, wint de man die nu al een hele winter alles aan flarden fietst: Mathieu van der Poel. Of heeft Wout van Aert net op tijd de goede vorm te pakken? Michel Wuyts, het wielerorakel van de VRT, twijfelt niet: ‘Wat Van der Poel doet, heb ik nooit eerder gezien. Hij is de perfectie.’