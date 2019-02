Uit de platenkast van Mauro: '‘The First Album’ van Madonna

Het was op een recent huisfeestje dat de gastvrouw mij haar bescheiden vinylcollectie zag inspecteren en zei dat ik gerust een plaatje mocht opzetten. Waarop ik prompt koos voor Madonna’s debuutalbum, dat start met ‘Lucky Star’. Het bleek een prima zet, want als de dames in het gezelschap hun onderlinge gesprek al dansend voortzetten, dan ben je als dj goed bezig. Bij de venten bougeerde er nog niets, maar die moeten altijd eerst bezopen raken voor de eerste doorbroken remmingen zich manifesteren.

Ondertussen werd ‘Madonna: The First Album’ integraal afgespeeld en het klonk de hele tijd onweerstaanbaar. Wat een ongelofelijk knap nummer blijft ‘Borderline’ toch. Geschreven door ene Reggie Lucas. Reggie wie, zeg je? Een held over wie ik niet anders kan dan zweterig doordrammen, wegens ooit gitarist geweest bij Miles Davis. Speelde onder andere op ‘Dark Magus’ en ‘On the Corner’. Zeg maar gerust van het allerbeste dat het geval mens heeft voortgebracht, naast de hogedrukreiniger en de jojo.

Nu heeft Madonna wel meer onverwachte paden richting succes bewandeld. In The Guardian vertelde Thurston Moore dat ze ooit in een aantal New Yorkse no-wavebands zat, waaronder een voorloper van Swans. Als dat niet übercool is, dan weet ik het ook niet meer. Ach, er valt zoveel over haar te vertellen. En het kan best hopeloos oubollig zijn om te zeggen ‘dat ze er tegenwoordig zo geen meer maken’, maar zo maken ze er tegenwoordig toch echt geen meer, hoor.