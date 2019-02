HUMO Waarom was je in 2010 ook alweer gestopt?

ARNE VAN PETEGEM «Na ‘Disco Synthesizers & Daily Tranquilizers’, mijn vorige plaat, zag ik geen volgende stap meer, en ik werd toen net gevraagd als producer voor onder anderen Tout Va Bien en Marcel Vanthilt. Muziek zou ik later wel weer maken, dacht ik, maar het kwam er niet van. Tegelijk vond ik het aangenaam dat ik me als producer op het creatieve kon toeleggen zonder alle bullshit erbij te moeten nemen: een single kiezen, die bij Studio Brussel proberen te pluggen… Niet dat daar iets mis mee is, maar laat het maar aan de jonge artiesten en groepen over.»

HUMO Hoe is ‘We Can Never Go Home’ ontstaan?