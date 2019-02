'Meer dan 80 procent van de vrouwen in Amsterdam wordt weleens nageroepen, in Rotterdam zelfs meer dan 90 procent'

AMBRIEN MOENIRALAM «Ik was op de Instagramaccount van Sophie Sandberg gebotst, Catcalls of New York. De vrolijke kleurtjes trokken meteen mijn aandacht, maar toen ik de tekst las, schrok ik me haast een bult. Zeker omdat de schunnigheden die ik zag aan een 12-jarig meisje waren geuit. Ik heb contact gezocht met Sophie en haar gevraagd of ik een Catcalls of Amsterdam mocht maken. Dat vond ze geweldig – intussen heb je er over de hele wereld. Sophie en ik zijn een keer samen gaan krijten in Amsterdam – ze studeerde een tijdje in Londen. Heel leuk. ‘Neem iemand mee wanneer je het doet,’ zei ze, ‘dan voel je je veiliger als iemand je aanspreekt.’»