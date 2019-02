Angie Thomas: 'Niet elk zwart kind groeit op zonder vader'

Eén van de opmerkelijkste en meest geprezen kassuccessen dezer dagen is ‘The Hate U Give’ , een tienerfilm over politiegeweld tegen jonge zwarte Amerikanen. ‘The Hate U Give’ is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Angie Thomas (31), die aan den lijve heeft ondervonden hoe groot de angst voor politiegeweld is. Toen zij vorig jaar tijdens een autorit met haar moeder werd tegengehouden door een politiepatrouille, raakte ze in paniek.

Angie Thomas «Mijn eerste impuls was om mijn handen op het dashboard van de auto te leggen, zodat de agenten duidelijk konden zien dat ik geen wapens droeg. Die reactie heb ik van huis uit meegekregen: laat meteen zien dat je ongewapend bent. Hou niets in je hand, zodat er geen misverstand kan ontstaan.»

- Het hoofdpersonage in uw boek, de 16-jarige Starr, krijgt dezelfde levensles van haar vader mee. Wanneer zij wordt aangehouden, legt zij haar handen op het dashboard. Haar vriend doet dat niet en wordt neergeschoten als de jonge blanke agent zijn kam voor een wapen aanziet.

Thomas «Mijn boek is fictie, maar het verhaal is gedeeltelijk gebaseerd op een incident uit 2009 in Oakland. Een jongeman, Oscar Grant, werd door de politie in de rug geschoten en overleed.

»Grant was zeker niet de enige. Jonge zwarte Amerikaanse mannen zijn vaak het slachtoffer van politiegeweld. Dat kan niemand ontkennen, gezien alle recente gebeurtenissen. De beweging Black Lives Matter is niet zomaar opgericht.»

- Was woede een drijfveer om het boek te schrijven?

Thomas «Kwaadheid speelde mee, maar daarnaast wilde ik jonge zwarte Amerikanen tonen dat hun levens ook in boekvorm belangrijk zijn.

»Ik ben opgegroeid in Jackson, waar herhaaldelijk schietpartijen plaatsvonden. Toen ik 6 jaar was, was ik met mijn moeder getuige van een vuurgevecht tussen drugsdealers in een park. Literatuur over mijn leefwereld als jonge zwarte tiener bestond niet. De enige manier om uit die wereld te ontsnappen, was hiphop beluisteren en Harry Potter-boeken lezen.»

- Starr komt niet uit een gebroken gezin: ze studeert aan een voornamelijk blanke school en haar ouders zijn eerbare leden van de samenleving.

Thomas «Ik wilde een ander beeld schetsen dan wat veel mensen als waarheid aanzien, uit onwetendheid. Niet elk zwart kind groeit zonder vader op in een gezin waarin niemand een fatsoenlijke baan heeft. Dat is een vreselijk cliché dat ik wilde doorbreken.» (az)

