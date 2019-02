'Als ik 's nachts wakker word, heb ik soms een paar minuten nodig om me te herinneren waar ik ben'

Op café in Berchem legt Arnout Hauben uit hoe hij er na ‘Ten oorlog’, ‘Weg naar Compostela’ en ‘De helden van Arnout’ voor koos om de grenzen van de Noordzee af te schuimen. Wandelend, liftend en gocartend van het Zwin tot Cap Gris-Nez, van the white cliffs of Dover naar het Skagerrak, en via de Waddeneilanden terug. ‘Steeds een stapje verder in het onbekende, altijd in de buurt van die grote plas water.’ Coppens reisde ongeveer tegelijkertijd naar Zuid-Afrika, met zes nieuwe jongeren die het syndroom van Down koppelen aan zin voor avontuur en een luid galmend gevoel voor humor. Maar het belangrijkste eerst:

HUMO Heren, hoelang kennen jullie elkaar al?

Dieter Coppens «Sinds ‘Manneken Pis’, een programma van De chinezen waaraan ik als reporter heb meegewerkt, kennen we elkaar redelijk goed. Maar wanneer hebben we elkaar voor het eerst ontmoet, Arnout?»