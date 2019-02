Red het klimaat: deel het op

Het klimaat bemoedert de beroerden, of het beroert de gemoederen, maakt niet veel uit: er is veel om te doen. Maar door de geitenwol geverfde actievoerders vinden dat een beden-kelijke zaak. Zo is er bijvoorbeeld Jos Van Hoes, groene jongen van het eerste uur, die via Facebook liet weten dat hij het klimaat vanaf nu níét meer zal redden. Niemand reageerde, wat niet verwonderlijk is als je geen volgers hebt. Gelukkig is er nog dit blad, waar de man in een duizelingwekkende oplage zijn zeg kan doen.