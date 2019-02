Eeuwig spits Jan Mulder: 'Schieten maar, Tielemans, en je wordt weer Youri'

D e wintermarkt is gesloten. Erg spectaculair waren de aan- en verkopen niet. Fàbregas van Chelsea naar AS Monaco. De door Crystal Palace en Everton afgedankte Bolasie gaat een paar maanden op huurbasis bij Anderlecht voetballen. In de krant staat deze zin: ‘Gehuurd tot het einde van het seizoen.’ Bolasie is door Anderlecht gehuurd op voorspraak van zijn buurman, Lukaku.

Steeds vaker worden spelers verhuurd. Chelsea bezit veertig spelers die ergens in Europa zijn gestald, en dat Londense verhuurbedrijf heeft nog honderd jongens achter de hand. Soms wordt een voetballer verhuurd als ruilobject. Soms ook gaat zo’n ruil gepaard met bijbetaling, bestaande uit een som geld of uit geld plus nog een levende speler erbij. Denk in deze wintertijd ook eens aan die levende speler, lezer.

Je bent als extraatje meegegeven met een ruilvoetballer die er eigenlijk ook al niet toe deed, en je wandelt de avond na de aankomst en de ondertekening van het huurcontractje bij Celta de Vigo moederziel alleen door het huuroord. De glamour van het professionele voetbal waarvan je droomde, bestaat uit regen en inwoners van Vigo op weg naar de gezelligheid van hun huis. Jij gaat naar een hotel. Op het bord aan de gevel staan drie sterren. In de hal word je begroet door een jukebox in de vorm van een glimmende zwarte panter van porselein, met een geopende muil waarin een plaat draait. Geeft niks, je bent Hazard niet, maar een anonieme ruilvoetballer van Chelsea. Alle luxegevoelens zijn geweken, je hoopt slechts dat je eindelijk eens mag spelen. De volgende dag spreekt de trainer je niet persoonlijk. Hij laat de ontvangst aan zijn assistent over. Na zes maanden vergeefs dromen en slenteren door het centrum van Vigo keer je terug naar de jeugdopleiding op Stamford Bridge, of definitief naar huis.

Youri Tielemans is tot het einde van het seizoen verhuurd aan Leicester City. Toen hij in 2017 van RSC Anderlecht naar AS Monaco werd getransfereerd, gebeurde dat nog zonder het voorbehoud van een huurtermijn: hij was Youri Tielemans en hij kostte 25 miljoen euro. Anderlecht bedong destijds 10 procent van de winst bij een doorverkoop.

Er is geen winst geboekt, o nee. Youri blonk in Monte Carlo zelden uit en werd een huurproject tot het einde van het seizoen. In de actuele nieuwsberichten over de verhuurde speler las ik vaak ‘Tielemans’ zonder voornaam. Tielemans. Het sprookjesachtige is eraf, Youri is Tielemans geworden. Het tedere heeft plaatsgemaakt voor zakelijkheid. Hij is neergedaald in de keiharde wereld van het profvoetbal.

De eigenaar van Leicester City: ‘Hebt u nog andere middenvelders in de aanbieding?’ De makelaar: ‘Tielemans.’ De eigenaar: ‘Tielemans?’ De makelaar: ‘Ja, Tielemans. Waarschijnlijk te duur om te kopen, maar u kunt hem huren.’ De eigenaar: ‘Is dat wel wat voor de Premier League?’ De makelaar: ‘Tielemans zou een sensatie kunnen worden.’

Zijn cv in de Franse Ligue 1: vijfenzestig wedstrijden, vijf goals en drie assists. Tielemans zegt in een verklaring op de website van zijn nieuwe club dat een droom is uitgekomen. ‘Ik ben heel blij met deze transfer en kijk ernaar uit te kunnen spelen. Toen ik jong was, keek ik altijd naar de Premier League-wedstrijden.’

Zou hij bij de Premier League meteen aan Leicester, gelegen aan de rivier de Soar in de East Midlands, hebben gedacht? Tielemans zit ergens in de grauwe middenmoot van wat hem het paradijs leek. Maar in de Premier League kun je van een middelmatige vereniging opschuiven naar de top, wanneer je goed presteert. Zie Virgil van Dijk. Daartoe is Tielemans zeker in staat. Zijn dijen zijn stevig, zijn afstandsschot is loeihard. Schieten maar, Tielemans, en je wordt weer Youri.