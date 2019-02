Tine Torfs (24), dochter van CEO Wouter Torfs (60): 'Eén keer per jaar praten papa en ik zonder taboes. Heel mooi, maar als puber vond ik het héél gênant'

'Voor vriendjes die niet zo'n fijne, warme thuis hebben gehad, is het nogal overweldigend om plots in ons gezin te belanden'

Tine Torfs «Die job zit me als gegoten, omdat ze zo gevarieerd is. Ik ben de contactpersoon voor alle schoenenmerken die we via onze winkels verkopen, ik werk samen met het pr-bureau, hou me bezig met de blog van Torfs en bekommer me om de influencermarketing op Instagram.»

HUMO Ook schoenen Torfs heeft influencers nodig?