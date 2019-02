Koen De Graeve over de nieuwe serie 'Studio Tarara', de jaren '90 en plots aan de kant geschoven worden

'Denkt Theo Francken weleens na over hoeveel hij te veel heeft?'

Koen De Graeve «Het was de tijd van de absolute gretigheid. Het hoogtepunt van de zoektocht naar vrijheid die na de oorlog is begonnen. De bandeloosheid had oorspronkelijk iets idealistisch, ze stond in het teken van een hoger doel: we gaan alle taboes doorbreken. Maar ineens was iedereen te ver doorgeslagen en waren er geen ijkpunten meer: feesten moest elke dag, de champagne moest constant stromen, je ging weleens vreemd…»

Portishead galmt opeens door het Bourla-café.

HUMO Die heb ik ook gehoord in ‘Studio Tarara’. En The Cure, en de Smashing Pumpkins, zalig.

De Graeve «Ja! Hun plaat ‘Siamese Dream’ heb ik toen grijsgedraaid. ‘Studio Tarara’ was echt een trip down memory lane. Het is Tim zijn handelsmerk, hè: hij is verzot op muziek uit de jaren 80 en 90 en kan als geen ander de hartslag van een scène vertalen naar muziek.»

HUMO Jij speelt de aan drank en drugs verslaafde Ricky Bolsens met overgave en, euh, kennis van zaken. Het is ook niet de eerste keer dat je iemand speelt die...