Humo sprak met Koen De Graeve, acteur in 'Studio Tarara'

De nieuwe VTM-serie ‘Studio Tarara’ knalt, en niet alleen door de schreeuwende kleuren, de veel te brede schouders en de belachelijk geföhnde haren. Tim Van Aelst, de bedenker van ‘Safety First’ en ‘Wat als?’, heeft zichzelf overtroffen in deze wonderlijke combinatie van een whodunit, dwaze sketches en sfeertekeningen van de showbizzwereld in de jaren 90. ‘Studio Tarara’ vindt plaats in 1993, om precies te zijn: bij VTM knalden de champagnekurken en was coke snuiven een hobby als een andere. Koen De Graeve, die de drankverslaafde Ricky Bolsens speelt alsof hij er zelf bij was, werd in dat jaar 21. ‘Mijn lichaam kan veel aan, het zegt niet snel: ‘Nu moet je stoppen.’’