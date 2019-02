Kan een seizoen nog woeliger? KV Mechelen degradeerde, ontsloeg z’n trainer, kwam in opspraak in operatie ‘Schone handen’ én zag zijn voorzitter vertrekken. Maar kijk: op 1 mei speelt Malinwa de finale van de beker, en volgend seizoen speelt het misschien weer in de hoogste klasse. Vier exen over de club die weleens buigt, maar nooit barst. ‘Mijn gevoel zegt dat het goed zal aflopen voor Mechelen.’