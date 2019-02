Big in Belgium van de MIA's tot 'The Voice'

'Ik zou het héél erg vinden mocht de nieuwe generatie mij niet meer kennen'

Die middag bij VTM. Alex Callier heeft net een hoop interviews achter de rug voor het nieuwe seizoen van ‘The Voice van Vlaanderen’, waar hij al voor de vierde keer als coach zal fungeren. Die stemmenjacht leverde Callier z’n nieuwste Hooverphonic-zangeres op: Luka Cruysberghs, winnares in 2017. Als hij de brasserie van Medialaan binnenwandelt, wordt hij opgewacht door Regi Penxten, die jurylid was in het derde seizoen van ‘The Voice’, en Olivia Trappeniers, die veel aan het programma te danken heeft. In 2016 nam ze eraan deel en belandde ze in het team van Bent Van Looy, maar nadien vond ze een mentor in Regi. Hij nam met haar ‘You Have a Heart’ op, waarna de carrière van Olivia – alias OT – gelanceerd was. Ondertussen is ze genomineerd voor een MIA in de categorie Grootste Doorbraak, al is de kans dat ze zal winnen veeleer klein: ze moet het opnemen tegen het fenomeen genaamd Angèle.

HUMO Olivia, weet je wie de andere genomineerden zijn in je categorie?