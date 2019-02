'Leaving Neverland': hoe Michael Jackson kinderen misbruikte

'Het is niet omdat je eigen jeugd niet prettig was, dat je kinderen mag verkrachten'

James Safechuck kwam op zijn 8ste in contact met Michael Jackson op de set van een reclamespot voor Pepsi, waar ze allebei in speelden. Wade Robson won op zijn 5de een imitatiewedstrijd in Australië en mocht als hoofdprijs zijn idool ontmoeten, die daar op dat moment op tournee was. De jongens raakten bevriend met de zanger, en hij nodigde hun families uit op wereldreizen en voor luxueuze vakanties in één van zijn landhuizen of buitenverblijven. De ouders gingen vaak mee met de jongens, maar Jackson zorgde er altijd voor dat ze in aparte kamers of gastenverblijven logeerden, terwijl hun kinderen bij hem sliepen. Volgens Robson en Safechuck probeerde hij geleidelijk aan een wig te drijven tussen hen en hun familie. In het geval van Robson zouden zijn ouders daarom gescheiden zijn. Hij verhuisde met zijn moeder en zijn zus naar Los Angeles, zijn vader en zijn oudere broer bleven in Australië achter.

De seksuele beschuldigingen gaan van strelingen en wederzijdse masturbatie tot orale en anale seks. In de documentaire beschrijven de twee mannen gedetailleerd wat er allemaal is gebeurd. In één van de schokkendste scènes somt Safechuck een aantal plaatsen op Jacksons domein op waar hij en de zanger seks hebben gehad, onder andere slaapkamers die achter dubbele deuren verborgen zijn. Hij en Michael Jackson zijn zelfs getrouwd in een nephuwelijk toen hij 10 jaar was: hij kreeg toen een mooie diamanten ring. De popster gaf hem wel vaker juwelen in ruil voor seks. Hij heeft nog altijd een kistje vol juwelen die hij cadeau heeft gekregen.