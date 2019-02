Drank, drugs en Bhagwan: Samuel Vermeulen keert terug naar de commune waarin hij opgroeide

Tot zijn 4de woonde Samuel met zijn ouders in een commune van de Indiase goeroe Osho, ook bekend als Bhagwan. Drank, drugs en een zwakke mentale gezondheid deden zijn vader en moeder almaar verder afglijden. Terug in Nederland belandde Samuel in een pleeggezin en zette hij zich fel af tegen de ‘zweverige flauwekul’ van zijn ouders. Tot hij twee jaar geleden terugkeerde naar de commune in India en daar vond wat zijn ouders zo krampachtig hadden gezocht. In het boek ‘Prins van liefde’ ontzenuwt hij zijn jeugd.