Na de verdwijntruc van Lieven Van Gils en Bart Schols: raken talkshows stilaan uitgepraat?

Wat is er toch aan de hand met onze talkshows? Heel dik zijn ze niet meer gezaaid, en ze blijken ook niet meer bijster goed te scoren. Talkshowhosts Lieven Van Gils en Bart Schols zijn zelfs een poosje van het toneel verdwenen. Lukt het Jan Leyers straks wel om hoge toppen te scheren wanneer hij aan een nieuwe reeks van ‘Nachtwacht’ begint? Of is er in de toekomst alleen nog ruimte voor shows als ‘Gert Late Night’, waarin reality en gesprekken meer en meer in elkaar overvloeien?