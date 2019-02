Negen jaar na de treinramp in Buizingen start eindelijk het proces

‘Ik nam nooit de trein. Maar omdat het die ochtend gesneeuwd had, ben ik toch naar het werk gespoord. Ik was zes maanden zwanger.’ Op 15 februari is het negen jaar geleden dat de treinramp van Buizingen het leven kostte aan 19 passagiers en 171 gewonden maakte. In de aanloop naar het langverwachte proces blikken overlevenden en nabestaanden terug op de seconden die hun leven voorgoed veranderden. ‘Een oorverdovende klap, een wagon die scheurde als papier, de doodskreet van de treinbestuurder. Dat geluid achtervolgt me nog altijd.’