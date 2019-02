Leven voor, leven na: de zevende van Dez Mona

Nicolas Rombouts, samen met Gregory Frateur dertien jaar lang het kloppende hart van de band, is in 2016 opgestapt. Frateur verzamelde de overgebleven troepen en samen hebben ze het prachtige ‘Book of Many’ gemaakt.

HUMO Had je het vertrek van Nicolas zien aankomen?

Gregory Frateur «Nee, ik viel uit de lucht. Maar Nicolas was op. Toen hij dat besefte, wilde hij meteen stoppen: hij wilde niet doen alsof, maar op tijd aan de alarmbel trekken. Het was onvermijdelijk, alleen zag ik dat toen niet.»

HUMO Dacht je: dit is het einde van Dez Mona?

Frateur «Geen moment. Ik wist dat ik muziek zou blijven schrijven: Dez Mona zou blijven bestaan. Maar in welke hoedanigheid, dat was de vraag. Nicolas wist dat trouwens ook. Ik denk dat zijn beslissing moeilijker geweest zou zijn als hij daarmee de stekker uit de groep trok. Hij heeft altijd gezegd dat we moesten doorgaan, en we zijn nog steeds goede vrienden.»

'Je moet alleen iets zeggen als je iets te zeggen hebt'

HUMO Heeft hij ‘Book of Many’ al gehoord?

Frateur «Nee. Het is de eerste Dez Mona-plaat die hij pas zal horen als ze in de winkel ligt. Ik ben benieuwd naar zijn reactie.»

HUMO Ze deed mij denken aan ‘Spirit of Eden’ en ‘Laughing Stock’ van Talk Talk: ook platen die de tijd nemen.

Frateur «Een heus compliment, bedankt.»

HUMO Mark Hollis, de frontman van Talk Talk, die al twintig jaar een teruggetrokken bestaan leidt, zei ooit: ‘Ik hou van stilte. Als ik die doorbreek, doe ik dat alleen om een goede reden.’

Frateur «Daar kan ik me helemaal in vinden. We hebben de songs niet volgepropt: door de stilte toe te laten, kunnen ze ademen. In elke song hoor je een accordeon, een gitaar, een piano en een stem. Die eerlijkheid was essentieel.

»Het vertrek van Nicolas heeft de groepsleden dichter bij elkaar gebracht. Vroeger schreven hij en ik apart nummers en daarna presenteerden we die aan de anderen. Deze keer waren ze er van het begin af bij betrokken.»

HUMO Waarom hebben jullie de plaat opgenomen in Balazuc, in de Ardèche?

Frateur «Zuid-Frankrijk is mijn tweede thuis: ik ga er vaak naartoe om tot rust te komen. Onze gezinnen waren mee, we namen elke dag tussen 11 en 18 uur op, en in vier dagen stond alles op tape. We hebben er enorm van genoten. Op de plaat kun je ook de krekels en het gekraak van het huisje horen, daar hou ik wel van.»

HUMO Craig Ward, de Schotse gitarist die met dEUS ‘The Ideal Crash’ en ‘In a Bar, Under the Sea’ heeft opgenomen, heeft je geholpen met de lyrics.

Frateur «We werken al samen sinds ‘Sága’ uit 2011. Hij heeft me doen inzien dat ik beter kan worden in het schrijven van teksten – ik zie hem als mijn leerkracht Engels (lacht). Ik stuur hem telkens een eerste versie door en krijg dan ellenlange e-mails terug. Hij is heel direct: als het hem niet aanstaat, zegt hij dat ook. En hij is een Schot, dus hij kan goed vloeken.

»Ik heb de tijd genomen voor de lyrics. Ik wilde me van élke regel bewust zijn waarom ik die heb geschreven.»

HUMO Iets nieuws geleerd over jezelf?

Frateur «Dat ik blijkbaar toch geduldig kan zijn (lacht). Ik haat twijfel, waardoor ik vroeger impulsief kon zijn: ‘We gaan dit gewoon doen, en dat niet.’ Nu laat ik wel twijfel toe en luister ik naar mijn emoties. Ik wil weten wie ik ben en wat mijn rol is. Zo vind ik rust. Dat klinkt misschien als een yogales, maar het heeft mijn leven verrijkt.»

HUMO Ik botste op een lovende recensie in The New York Times van een optreden uit de ‘Sága’-tournee. De journalist omschreef je als ‘enigmatisch: kwetsbaar, maar ook afzijdig’.

Frateur «Een optreden is als een trip. We weten nooit wat de avond zal brengen. Repeteren doen we zelden, ik word daar moe van. Ik praat ook weinig met het publiek, dat leidt enkel de aandacht af van de muziek. Je moet alleen iets zeggen als je iets te zeggen hebt.»

HUMO Mark Hollis zou trots op je zijn!

‘Book of Many’ is uit bij Caroline Records.

Dez Mona staat op 7 februari in de Minard in Gent en op 9 februari in de Bourla in Antwerpen.