Maar wie is Xi? Een indringend portret door Ties Dams, auteur van de biografie ‘De nieuwe keizer’, voormalig Europees Commissaris Karel De Gucht en Stefan Blommaert, VRT-correspondent in China: ‘Je kunt een leuke avond met hem hebben, ook al drinkt hij dus geen alcohol.’

TIES DAMS «Toen ik aan mijn biografie begon, nam ik me voor om niet te veel te psychologiseren, maar naarmate ik meer te weten kwam over zijn jeugd, kon ik er niet omheen: zijn vader heeft een enorme invloed op zijn leven gehad. Je mag het gerust een stevig vadercomplex noemen. Toen Xi geboren werd, was Xi Zhongxun een oude revolutionair met een prominente rol binnen de Communistische Partij. Een machtige man, dus.»

STEFAN BLOMMAERT «Je zou hem een soepele communist kunnen noemen, iemand die veel minder rigide dacht dan Mao Zedong. Daardoor is hij in de jaren 60, onder meer tijdens de Culturele Revolutie, in de problemen gekomen.»

DAMS «Toen Xi 9 jaar was, werd zijn vader door de partijleiding weggezuiverd: hij werd in de gevangenis gegooid, gemarteld en vernederd. Dat heeft Xi’s blik op de politiek sterk bepaald.»