Ze is er, ze is er! Vanaf deze week kunt u eindelijk gaan kijken naar ‘Alita: Battle Angel’, de verfilming van de iconische Japanse mangastrip over een asskickende vrouwelijke cyborg. Al in 1995 kondigde niemand minder dan James Cameron aan dat hij zich over Alita zou ontfermen, maar er kwam pas schot in de zaak toen hij de regiestoel doorschoof naar Robert Rodriguez (‘From Dusk Till Dawn’, ‘Sin City’). ‘Ik heb veel van Cameron gestolen, maar hij kan erom lachen.’