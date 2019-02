Na de Antwerpse bankroof: de inventiefste en idiootste inbrekers uit ons rijke krantenarchief

'Twee overvallers deden een bankautomaat ontploffen. Helaas was het de automaat van de rekeninguittreksels'

Door de jaren heen heb ik allerhande knipsels over dieven, inbrekers en overvallers verzameld. Niet omdat ik er zelf één ben, maar omdat er in totaal viermaal is ingebroken in mijn eigen én in m’n ouderlijk huis. Een mens wordt dan nieuwsgierig naar die beroepscategorie.

Wat in die knipsels vaak terugkomt, is dat inbrekers ‘stoutmoedig’ of ‘inventief’ worden genoemd. Ze hebben geen sleutels, ze staan voor gesloten ramen en deuren: uiteraard zijn ze dan genoodzaakt creatief te denken. In juni 2014 schreef Gazet van Antwerpen over inbrekers die ‘halsbrekende toeren’ hadden uitgehaald. In het Herentalse bedrijf waar ze binnendrongen, stapelden ze palletten op om een gat in het plafond te maken. Zo kwamen ze op een dak terecht, vanwaar ze hogerop konden klimmen naar een feestzaal op een tweede verdieping. Daar kropen ze weer op het dak en in de koker van de afzuiginstallatie. Langs een ‘continu draaiende ventilator’ (!) en een ‘zeer smalle buis belandden ze via de dampkap in de keuken’, en vervolgens in de feestzaal, waar ze de kluis openbraken. Over vingerafdrukken wordt niet gesproken, wel is er een lang spoor van vettige voetsporen, want in de afzuigbuis zat ‘een vetlaag van enkele centimeters’. Uitgerekend de schoonmaakploeg deed hen op de vlucht slaan, weliswaar met een aanzienlijke buit.

In Herentals hadden ze zwaar materieel mee, in Lokeren arriveerden de inbrekers met lege handen in het VTI Sint-Laurentius. Eerst drongen ze binnen in het werkhuis van de school. Daar pikten ze een lasapparaat, waarmee ze vervolgens in het secretariaat een kluis openbrandden. Zo is dat: in Vrije Technische Instituten wordt vrij technisch ingebroken.

Soortgelijke feiten in een pluimveeslachterij in Torhout. Daar werd eerst de bedrading van het alarm doorgeknipt, zodat de inbrekers ‘ongestoord te werk konden gaan’. Met een slijpschijf, een houweel en een sloophamer maakten ze een gat in de muur waarachter zich een kluis bevond. Die kluis kregen ze niet open, maar omdat de kluis een brievengleuf had en omdat ze in het bedrijf een ‘krachtige professionele stofzuiger’ aantroffen, was de oplossing snel gevonden. De slang en ‘het smalle opzetstukje’ van de stofzuiger werden in de gleuf gewurmd en zo konden ze ‘cheques en geldbiljetten’ opzuigen, maar ook een hoop nutteloze facturen.

Dwergdieven

Sinds de opkomst van indoorklimwanden kweken we ook een nieuwe generatie inbrekers. Zo was er in Anderlecht een ‘Spider Man’ actief, die ‘ruim dertig inbraken pleegde’ en voor wie geen gevel te hoog was. De man koos bij voorkeur appartementsblokken uit en klom via de gevel ‘soms tot op de twaalfde verdieping, of veertig meter hoog’. De 31-jarige werd gesnapt toen een vrouw hem vanaf een belendend balkon zag staan en luidop vroeg ‘of hij het ook zo warm had?’ Waarop de geveltoerist ijlings verdween en de verontruste vrouw de politie belde. Die trof een man aan met een rugzak vol juwelen, gsm’s en kredietkaarten. En: hij had ‘Adidas-klimschoenen aan zijn voeten’.