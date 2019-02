Uit de platenkast van Mauro: 'Liefhebbers opgelet' van Pisa

Ik vind Nederland een fijn buitenland. Daar zijn allerlei redenen voor, maar wat ik er het meest aan apprecieer, is dat men er een taal spreekt die ik moeiteloos begrijp. Het was net door die uitstekende verstaanbaarheid dat ik als twintiger uitsluitend Nederlandse literatuur las en me eindeloos kon verliezen in boeken van Hermans, Reve, Vestdijk, Bordewijk, Blaman, Van Schendel, Van Oudshoorn en noem maar op. Mijn hardcore Hollandse fase in de letteren. Op een leeftijd dat een jongeman zijn ruigste tijd zou moeten beleven. Leren jekkers dragen en van alles roepen naar deftige mensen. Dat soort dingen. Maar genoeg over mezelf.

Henk Spaan en Harry Vermeegen vormden een satirisch duo op de Nederlandse tv met het programma ‘Pisa’. Die twee sportjournalisten fulmineerden ‘over alles wat scheef is in Nederland’ en het werd iets om telkens weer naar uit te kijken. Ik moet hierbij helaas vermelden dat de Belgische televisie destijds dorre tijden beleefde, Jambers weliswaar niet meegerekend, die toen in zijn eentje een hele Netflix waard was. Geen ironie, jongens en meisjes.

Spaan en Vermeegen straalden wekelijks een welkome portie leut onze huiskamer binnen, en ondertussen brachten ze ook een aantal langspeelplaten uit, waarvan ‘Liefhebbers opgelet!’ een aanrader is. Uitstekende productie, straffe muzikanten en inventieve composities. Toptrack ‘Als ik maar niet meer op m’n poef hoef’ zou een grote hit geweest moeten zijn. Neue Deutsche Welle door Kinderen voor Kinderen. Briljant. O, Holland, waar ‘brede rivieren traag door oneindig laagland gaan’, wat hebben we ons hier al goed met jou geamuseerd.