Geert Stockmans, de man van Hanne Decoutere. 'We zijn een typisch geval van opposites attract'

We turn dreams into reality. We lezen de slogan in de hal van WIcreations, het bedrijf waar Geert Stockmans elke dag weer het onmogelijke realiseert, en denken: dit kan geen toeval zijn. Zijn vrouw, Hanne Decoutere, zweeft dezer dagen als prima ballerina over het podium van het Concertgebouw in Brugge en maakt eindelijk haar levensdroom waar. Ze heeft zich daarvoor te pletter gewerkt, maar Stockmans, weten we nu, gaf haar de definitieve zet. ‘We zijn een typisch geval van opposites attract. Twee mensen kunnen moeilijk méér van elkaar verschillen.’