Het dagboek van klimaatactivist Anuna De Wever: 'Iedereen waarschuwt mij: let maar op dat je niet crasht!'

'Ik heb nog elke dag stress voor de mars: shit! Zal er wel genoeg volk zijn?'

ZATERDAG 2 FEBRUARI Leonardo DiCaprio

Uitslapen zit er al een tijdje niet meer in: ook in het weekend rinkelt de wekker ontiegelijk vroeg. Wie denkt dat we niets anders te doen hebben dan te spijbelen op donderdag, heeft het mis. We moeten niet alleen de klimaatmarsen organiseren, maar ook ons digitale jongerenplatform onderhouden en overleg plegen met ons panel van experts. We hebben Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en Jean-Pascal van Ypersele, de ex-vicevoorzitter van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), gevraagd om dat panel op te richten. Experts uit verschillende disciplines kunnen ons dan onderbouwde adviezen geven, die we in een klimaatactieplan gieten. Vóór de verkiezingen willen we dat plan aan de politici bezorgen, zodat ze het kunnen gebruiken voor het nieuwe regeerakkoord. Het zal snel moeten gaan, maar hoe sneller, hoe beter!