StuBru-coryfeeën Eva De Roo & Michèle Cuvelier: 'Ik ben al sinds mijn 16de op zoek naar de ware, terwijl ik beter wat in het rond had gemuild'

'Eva De Roo: 'Ik vond die uitspraak van ex-nethoofd Isabelle Baele over Music For Life een beetje spijtig en zuur. Als je je inzet voor een betere wereld: is dat dan automatisch tsjeverig?''

Mede omdat Linde Merckpoel tot nader order niet meer op de radio te horen is, zijn jullie de voornaamste uithangborden van Studio Brussel geworden. Waaraan merk je dat concreet in het dagelijkse leven?

Michèle Cuvelier (26) «Aan níéts. We wonen allebei in Brussel. Zelfs áls we al eens worden herkend, blijft de impact daarvan minimaal. Ja, als ik eens een avond de Nederlandstalige cafés opzoek, zal er misschien eens iemand in mijn richting staren. That’s it.

»Wel zeggen mijn opa en oma dat ze in hun Ardooise apotheek de laatste tijd vaker worden aangesproken over hun kleindochter.»

Eva De Roo (31) «Mijn ma krijgt voorrang bij de Citroën-garage in Reet, omdat men daar weet dat ze ‘een bekende dochter’ heeft (lacht). Het straffe is: ze weten niet wíé die dochter precies is. Het zou kunnen dat ze eigenlijk denken dat het om An Lemmens gaat, en nu teleurgesteld zijn als ze dit lezen.»

HUMO Noem toch eens iets waarvan je denkt: zonder mijn job bij StuBru had niemand me dat ooit gezegd.