Het eerste escortbureau van en voor vrouwen: 'Iedere vrouw moet eens seks met een andere vrouw geprobeerd hebben'

'Veel vrouwen komen naar ons omdat ze intimiteit willen zonder geïntimideerd te worden door een man'

Lex van Delft «Ik merk dagelijks dat heterovrouwen daar vaak heel nieuwsgierig naar zijn. Wat als zij eens seks met een vrouw willen uitproberen of vermoeden dat ze op vrouwen vallen en dat op een veilige manier willen uitzoeken: wat moeten ze dan doen? Je gaat niet naar een kroeg om een vrouw te versieren, want daar staat iedereen klaar met zijn smartphone. En eigenlijk wil je ook niks proberen met iemand die achteraf zegt: ‘Ga je morgen met me mee op bezoek bij de familie?’ Het is nu eenmaal eigen aan veel vrouwen om meteen helemaal in een relatie te willen duiken. Waar moet je een vrouw zoeken die gewoon seks wil en meer niet? En zelfs als je die vindt, weet je nooit of zij echt van vrouwen houdt. Ik heb het daar op een avond met een vriendin over gehad, en we hebben toen uren op het internet zitten zoeken. Maar nergens vonden we een site die betaalde seks voor vrouwen aanbood.»

HUMO Het bleek een gat in de markt. De zaken lopen goed.