Forensisch patholoog Werner Jacobs over het opensnijden van lichamen, drugsdoden en de perfecte moord. 'Verlengde weekends zijn een risico voor partnergeweld'

Aan de geur van de dood is hij inmiddels gewend geraakt, en een schedel openzagen om de hersenen eruit te halen doet dokter Werner Jacobs met evenveel gemak als hij op zondag de rosbief aansnijdt. Al meer dan twintig jaar onderzoekt hij als forensisch patholoog hoe mensen aan hun einde zijn gekomen en of er een misdaad in het spel is. In ‘Misdaaddokters’ op Canvas doen hij en zes collega’s uit de doeken hoe wetsdokters de doden laten spreken en niet alleen lijken ontleden, maar ook de hele samenleving. ‘Als de stank in een flatgebouw niet te harden is, denken mensen eerder aan het vuilnis dan aan de buur die ze al weken niet meer hebben gezien.’